Scholz attacca l’estrema destra Afd | che nei sondaggi vola al 22%

(Di mercoledì 6 settembre 2023) In un intervento al Parlamento dedicato al bilancio 2024, il cancelliere tedesco Olafhato l'estremaAfd (Alternative fuer Deutschland, Alternativa per la Germania). "La maggior parte dei cittadini e cittadine sanno che l'autoproclamata 'Alternativa' è in realtà un commando di demolizione. Un commando di demolizione contro il nostro Paese", ha affermato, tra gli applausi dell'aula, dove siedevano i due co-presidenti dell'Afd Tino Chrupalla e Alice Weidel.Formazione anti-migranti e anti-Ue già presente al Bundestag, Afd ha registrato consensi record negli ultimi, dove si è attestata al 22% nelle intenzioni di voto, davanti ai socialdemocratici del cancelliere dati al 16%. "La nostra prosperità è strettamente legata all'Unione europea. Ed è per questo che gli appelli all'innalzamento di ...

... dopo una ricostruzione dell'Ue e dopo una radicale diminuzione dei meccanismi dello Stato sociale, non sono altro che una deliberata volontà di distruggere la prosperità", ha poi aggiunto, ...Peccato che il trucco vada avanti da tre anni, dal 2020, quandoannunciò un Fondo di ... L'opposizione conservatrice al governo socialdemocraticoa testa bassa: proprio in nome di quel ...La citazione del cancelliere tedesco Olaf, il meno convinto atlantista tra i principali protagonisti europei, è solo una diretta conseguenza. "Si " spiega Schlein " sono d'accordo con lui ...

Berlino, 6 set. (askanews) - In un intervento al Parlamento dedicato al bilancio 2024, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha attaccato l'estrema destra Afd ...Secondo il presidente della Bundesbank, il Paese è in una buona posizione, non solo per quanto riguarda l’occupazione e la sostenibilità del debito, ma anche per la resilienza delle imprese nazionali.