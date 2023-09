(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 06 settembre 2023 Come affermato da Mattarella in occasione della Festa della Repubblica rivolgendosi agli italiani all'estero, "dalladeialladei, alimentare un circuito virtuoso di capacità e competenze". Così il ministro della Salute, Orazio, nel corso del suo intervento al meeting "Le due culture 2023 - Il piante delle piante" organizzato da Biogem. Fonte video: Biogem Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... "passare dalla fuga dei cervelli alla circolazione dei talenti, alimentare un circuito virtuoso di capacità e competenze". Così il ministro della Salute, Orazio, nel corso del suo ...... gli interventi sulla spesa sanitaria (4 miliardi richiesti dal ministro, inclusi i fondi ...pubblica "Non escludiamo nulla - ha detto ieri il segretario Cgil Maurizio Landini - non..."Dio ci orienta disorientando, per questo nonavere paura di non sapere come affrontare ... Giuseppesi è concentrato invece sulla gioia del cristiano e sulla sua credibilità: "La ...

Schillaci: "Dobbiamo passare da fuga cervelli a circolazione talenti ... Il Sole 24 ORE

Come affermato da Mattarella in occasione della Festa della Repubblica rivolgendosi agli italiani all'estero, "dobbiamo passare dalla fuga dei cervelli alla circolazione dei talenti, alimentare un cir ..."La salvaguardia della salute e la protezione ambientale costituiscono un binomio inscindibile". A sottolinearlo il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento al meeting "Le due cultu ...