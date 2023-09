Schiacciato da un carrello | Cgil e Fiom | “Non si può morire di lavoro” Magliocca annuncia lutto cittadino

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Marcianise/Pignataro Maggiore. “Non si puòdi“, affermano la Segretaria generale dellaCaserta, Sonia Oliviero, e il segretario generale dellaCaserta, Francesco Percuoco, commentando quanto accaduto a Marcianise, dove il 51enne Giuseppe Borrelli ha perso la vitada unnell’azienda Comet Sud, nella zona industriale Asi Nord. “Va alzata l’attenzione sulle misure di prevenzione e protezione. Va previsto un piano di assunzioni straordinario presso l’Ispettorato del, che in questa provincia ha un organico assolutamente non sufficiente a garantire i controlli e il rispetto delle norme“. Sulla morte a Marcianise del 51enne Giuseppe Borrelli è in corso un’indagine per omicidio colposo. I carabinieri ...