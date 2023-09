Schiacciato da trattore nel cuneese | morto agricoltore

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – Incidente agricolo mortale questo pomeriggio nel, a Venasca. Per cause che sono ancora in corso di accertamento un 68enne che si trovava alla guida di unè statodal mezzo ed è deceduto. Sul posto è intervenuto l’elicottero del 118 ma per la vittima non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso per le ferite riportate. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Incidente agricolo mortale questo pomeriggio nel cuneese, a Venasca. Per cause che sono ancora in corso di accertamento un 68enne che si trovava alla guida di unè statodal mezzo ed è deceduto. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 ma per la vittima non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso per le ferite riportate. ......di Venasca dove un uomo di 68 anni ha perso la vita nel ribaltamento delche stava guidando. L'anziano signore, del quale non si conoscono al momento le generalità, è rimasto...... operaio in una ditta di traslochi di cui era proprietario, è morto il 17 febbraioda un portone a Padova: aveva 70 anni. Un altro agricoltore, Lino Tiezzi, era morto sotto ila ...

Morto schiacciato dal trattore a Duronia in Molise: l'allarme dei familiari, non rispondeva al telefono da ore Virgilio Notizie

Incidente mortale sul lavoro in provincia a Venasca, in valle Varaita, nella provincia di Cuneo. Un uomo è morto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 settembre 2023, schiacciato dal trattore di c ...(Adnkronos) – Incidente agricolo mortale questo pomeriggio nel cuneese, a Venasca. Per cause che sono ancora in corso di accertamento un 68enne che si trovava alla guida di un trattore è stato schiacc ...