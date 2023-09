Rovella non era ancora stato trattato da Lotito,spingeva per Ricci. E il play, rientrato dal prestito al Monza, pensava di potersi giocare delle chance come prima alternativa a Locatelli. La ...C'è chi non usa mezzi termini per criticare José Mourinho: addituttura qualcuno èad apostrofarlo come asino. Lo Special One è un allenatore finito Il direttore Pietro Lo ... Spalletti,...Eraun contratto di due anni più uno. Torreira, compagno di Vecino in nazionale, ha spinto per averlo in squadra. Al blocco dis'è aggiunto il no dei tifosi turchi, s'aspettavano l'...

Sarri pronto a lanciare Rovella: il piano per Juve-Lazio Corriere dello Sport

Felipe Anderson (Lazio) @Livephotosport Felipe Anderson è centrale nella rosa di Sarri e dirgli addio sarebbe un brutto colpo per i biancocelesti. Lotito ha temporeggiato, ma ora è pronto ad offrire ...Dopo gli exploit di Kamada e Guendouzi si aspetta il debutto del play nel big match contro i bianconeri di Allegri ...