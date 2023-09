Sarah Ferguson | l’ultimo consiglio della regina Elisabetta prima di morire

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 6 settembre 2023)ha condiviso con il pubblico del suo podcast le emozionanti ultime parolesua morte, avvenuta quasi un anno fa. La duchessa di York ha parlato delcheII le ha rivolto pocodiall’età di 96 anni. Nella stessa puntata del programma, l’ex moglie del principe Andrea ha anche parlatosua battaglia contro il cancro al seno e di come crede che l’esperienza l’abbia incoraggiata a essere se stessa e a “svegliarsi“. Ai microfoni del suo podcast Tea Talks With the Duchess &ha confessato come lale abbia ...