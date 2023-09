Bei è stato nominato Primo Capitano della Festa di Ceri 2024 in sostituzione di Eric Nicchi, scomparso prematuramente. Il nome è stato estratto dal bussolo lunedì sera presso l'Università dei ...Durante la serata,disponibile " per chi vorrà provarla " la Birra dell'Accoglienza , in una prima edizione, birra prodotta e imbottigliata per l'occasione dal Birrificio 44 diBerra, ...Bei il Primo Capitano della Festa dei Ceri 2024. Il suo nome è stato estratto lunedì 4 settembre dal bussolo nella sede dell'Università dei Muratori. Bei prenderà il posto del compianto ...

Sarà Luigino Bei il Primo Capitano LA NAZIONE