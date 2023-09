Sant' Egidio | Non solo natalita' | sostenere giovani migranti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un appello al'immigrazione regolare e a guardare come "figli" i tanti ragazzi eche arrivano in Italia e' stato lanciato dalla Comunita' di. Occorre una semplificazione ...

Un appello a sostenere l'immigrazione regolare e a guardare come "figli" i tanti ragazzi e giovani che arrivano in Italia e' stato lanciato dalla Comunita' di. Occorre una semplificazione per riconoscere i titoli di studio acquisiti all'estero affinche' i giovani migranti, arrivati in Italia, possano completare gli studi ed avviarsi ad una ...Insieme a loro Valerio Delfino e altri rappresentanti della Comunità di, che alla Serena promuovono dei laboratori con le donne. Il vescovo e gli altri ospiti hanno visitato i vari uffici ...Comunità diIl tema legato all'emergenza immigrazione è più vivo che mai. E ieri sull'argomento si è espressa la Comunità diche, forte di una robusta esperienza sul campo, ...

Migranti, le proposte di Sant’Egidio: “L’Italia coinvolga la Ue e faccia dei giovani migranti i suoi figli” la Repubblica

Prima di tutto salvare. Lo ha affermato il presidente di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, in una conferenza stampa in cui ha elencato le proposte che la Comunità, forte di una robusta esperienza sul ca ...La Preghiera per la Pace delle grandi religioni mondiali promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, fa tappa quest’anno, nel mese di settembre dal 10 al 12, a Berlino. PROGRAMMA COME PARTECIPARE Berlino ...