Santa Maria Capua Vetere | Arco Adriano in sicurezza | cominciati i lavori

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono partiti in questi giorni ifinalizzati sia a migliorare la viabilità e lastradale nei pressi dell’che, in particolare, a valorizzarne la sua bellezza attraverso l’illuminazione artistica nell’ambito del bando regionale che lo scorso anno ha visto ammettere solo tre progetti in Campania, tra cui quello presentato dall’Amministrazione Mirra. In particolare, in sinergia tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, si sta procedendo al rifacimento del manto stradale con un nuovo tappetino di asfalto, alla sistemazione dei marciapiedi che, nello specifico, saranno smussati per consentire maggiore facilità di manovra alle auto che transitano accanto al monumento e al posizionamento della segnaletica sia orizzontale che verticale. Una volta ...