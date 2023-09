Sanità | Agenas | Progetto Perssilaa “buona pratica locale”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ileuropeo PEILAA (PERsonalised ICT Supported Services for Independent Living and Active Ageing), promosso da Regione Campania, Università Federico II di Napoli e dall’Azienda ospedaliera universitaria federiciana ha ottenuto dall’(l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) il riconoscimento di “” legata alla gestione della cronicità e con l’utilizzo dell’Ict. Il prestigioso riconoscimento è stato istituito dal nuovo quadro nazionale Pnrr e Dm 77/22.si pone come scopo lo screening della fragilità negli anziani, l’implementazione di programmi di prevenzione e promozione della salute e tele-monitoraggio con l’ausilio di strumenti informatici. Gli anziani, a seguito di una visita ambulatoriale per la prescrizione dell’attività ...