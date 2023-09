Samsung TV Neo QLED 4K 55” | imperdibile offerta del 57% da Unieuro

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il TV Neo4K 55” dellaè attualmente indel 57% su. Scopriamo tutti i dettagli di questo incredibile sconto in questo articolo dedicato L’evoluzione tecnologica nel mondo delle Smart TV è in costante crescita, e abbiamo una notizia incredibile per voi: ilNeo4K QN90B è ora disponibile con un’straordinaria del 57% su. Questo straordinario televisore regala una visione in massima risoluzione 4K che trasforma completamente la vostra esperienza di visione. Una delle caratteristiche più impressionanti di questa TV è la tecnologia Quantum Matrix, che controlla con estrema precisione gli innovativi Mini LED retroilluminati. Questa combinazione offre contrasti profondi che rendono ogni immagine più ...