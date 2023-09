Per la prima volta Shabbar avrebbe saputo delle testimonianze rese da suo fratello Danish Hasnain - zio di, imputato anch'egli per l'omicidio - e dal figlioletto, fratellino di. "Non è ...... in migliaia bloccati dal maltempo nel fango 01/09/23 Fotogallery - Mongolia, Papa Francesco arrivato a Ulan Bator 31/08/23 Fotogallery -Abbas, ilrientra in Italia dopo l'estradizione ...NOVELLARA (Reggio Emilia) - L'inchiesta non è completa, secondo i legali di Shabbar Abbas. Ildiritiene ci siano persone coinvolte nel delitto della figlia che mai sono state indagate A questa domanda gli avvocati Enrico Della Capanna e Simone Servillo, che non pensano al movente ...

Saman: Il padre Shabbar nega ricostruzioni di figlio e fratello Tiscali Notizie

REGGIO EMILIA, 06 SET - Nega di aver ucciso Saman e di essere stato contrario alla relazione di sua figlia con il fidanzato Saqib. Shabbar Abbas contesta ogni accusa, come riportato dalla stampa ...Estradato dal Pakistan, grazie alla cooperazione internazionale delle forze di polizia, lo Scip, Direzione Centrale della Polizia Criminale, è ora nel carcere romano di Rebibbia Shabbar Abbas, padre ...