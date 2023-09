Salvini | “Vannacci? Mai incontrato e mai proposto candidatura”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – "Non ho mainé ho maila suaalle europee. Mi sono impegnato a leggere il libro e lo farò, e ci saranno dei passaggi che condividerò e altri che non condividerò. L'omosessualità non è una cosa contro natura. Nel 2023, non accetto discussioni sulla natura e sessualità; ma la libertà viene prima di tutto per me. Non penso chesia il problema". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ospite di Non Stop News su Rtl 102.5, torna sulle polemiche per le frasi del generale Robertocontenute in un libro autoprodotto. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Leggi anche, Crippa: "Lo aspettiamo in Lega, per lui porte spalancate", nasce movimento per il generale: "Non so nulla": "Fa piacere suo interesse per un servitore ...A tutto questo si sono aggiunti i corteggiamenti del Generale da parte di Capitan, con il ... senza i cui strali sui "giornaloni"sarebbe rimasto agli occhi dell'opinione pubblica un ...Male anche Matteoche non sembrerebbe riuscire ad approfittare nel sondaggio del tonfo di ...sempre più lontana dalla doppia cifra e neanche gli ammiccamenti del Carroccio a Roberto- ...

Salvini e il generale Vannacci: "Mai proposto candidatura a elezioni ... Adnkronos

SALVINI SU VANNACCI: “L'OMOSESSUALITÀ NON È UNA COSA CONTRO NATURA. NEL 2023, NON ACCETTO DISCUSSIONI SULLA NATURA E SESSUALITÀ” «Non ho mai incontrato Vannacci né ho mai proposto la sua candidatura ...«Non ho mai incontrato di persona il generale Vannacci, magari lo farò e non gli ho mai proposto una candidatura alle Europee». A dirlo ai microfoni di Rtl 102.5 è stato il ministro delle ...