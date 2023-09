(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – "Sulsono assolutamente convinto che occorra. Non ciesserediche. L’obiettivo di questa legislatura è di, accelerare, innovare”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteodurante l’evento organizzato dal “Tempo” a Palazzo Wedekind su “Roma, locomotiva d’Italia. Acqua = Sviluppo”, ricordando che, anche nell’ambito del Pnrr, “ci sono 146 progetti”, oltre a tutte le grandi dighe. Tra queste, “il raddoppio del Peschiera, su cui abbiamo investito 700 milioni di euro”. “Stiamo cercando di spendere bene questi 4 miliardi di euro”, aggiunge, il quale scherzando si è rivolto al ministro Pichetto Fratin per ...

Che altro si può fare Ad esempio il 16 agostosito de Repubblica (la più influente testata politica nazionale) esce un articolo bomba: "Infrastrutture,taglia i fondi al Sud per ...... ha spiegato, ottenendo l'immediato sostegno degli europarlamentari del Carroccio. Alla ... "blocco dei veicoli Euro 5 in Piemonte dal 15 settembre sono pronto con un decreto che porterò al ...Sono come noto allo studio nuovi sostegni contro il caro - bollette, bonus benzina contro il caro - carburanti e un'ulteriore strettaSuperbonus. Il vicepremierassicura la compattezza ...

Salvini: "Sul tema dell'acqua occorre razionalizzare, non possono esserci migliaia di soggetti che operano" Adnkronos

Sul tema della casa, del lavoro, dell'auto e dell'immigrazione "la prossima legislatura europea sarà quella per cui si vive o si ..."Poco fa al Senato è stato votato un emendamento di Fratelli d'Italia alla proposta leghista sull'autonomia differenziata ... che l'autonomia differenziata - voluta da Calderoli e Salvini - rischia di ...