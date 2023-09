Salvini | Sul tema dell' acqua occorre razionalizzare | non possono esserci migliaia di soggetti che operano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Sulsono assolutamente convinto che occorra. Non ciesserediche. L'obiettivo di questa legislatura è di, accelerare, innovare”. Lo ha detto il ministroe Infrastrutture Matteodurante l'evento organizzato dal “Tempo” a Palazzo Wedekind su “Roma, locomotiva d'Italia.= Sviluppo”, ricordando che, anche nell'ambito del Pnrr, “ci sono 146 progetti”, oltre a tutte le grandi dighe. Tra queste, “il raddoppio del Peschiera, su cui abbiamo investito 700 milioni di euro”. “Stiamo cercando di spendere bene questi 4 miliardi di euro”, aggiunge, il ...

