Salvini “Su manovra siamo concordi | obiettivo aumento stipendi e pensioni”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ho letto ricostruzioni fantasiose, sono un pò come i giornali sportivi tra luglio e agosto. Saremo unanimi,, seri e concreti, abbiamo davanti 4 anni abbondanti e ci sono dei progetti su, flat tax, taglio delle tasse alle imprese che porteremo avanti. Questa è una delle manovre che faremo, l’comune sarà mettere soldi per l’die la conferma del taglio del cuneo.in totale sintonia con Giorgia Meloni”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, a Rtl 102.5. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

