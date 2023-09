Salvini | ' Pronto un piano contro baby gang e delinquenza minorile'

Lo stesso ministro dell'Infrastrutture e vice premier, Matteo, ha detto a Rtl102.5: "Conto ... Ha anche detto che il provvedimento "era giàda tempo perché i decreti non si fanno in un ...Europee,blocca i tentativi di abbassare lo sbarramento: "Niente aiutini" Il ... Il governo hail piano per le pensioni: cosa salta e cosa viene confermatoMale anche Matteoche non sembrerebbe riuscire ad approfittare nel sondaggio del tonfo di ... Non a caso Gianni Alemanno sarebbea scendere in campo alle elezioni europee con una lista ...

Salvini in aula: "Basta tragedie. Pronto a riferire sull'incidente" ilGiornale.it

Sul tavolo del consiglio dei ministri, nel pacchetto sicurezza, ci sarà anche spazio per il contrasto alla criminalità minorile. Lo stesso ministro dell'Infrastrutture e vice premier, Matteo Salvini, ...08:40 - Dromedari, canguri e zebre in azienda agricola: sanzioni e denunce +++07:41 - “Lavoratori in nero e niente scontrini”, maxi controllo a San Vito Lo Capo +++07:16 - Agrigento, Ignazio Galizia ...