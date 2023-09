Salvini e la maglia del Benevento

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Una sciocchezza da trattare in poche righe, ma la usiamo per ribadire un concetto che forse non è chiaro a tutti. Ci avete segnalato questo post su MamAfrica: FILOSOFIA NAPOLETANA…, dopo un comizio, il capitOne ha ricevuto in dono unacol numero 71 e la mostra a tutti sorridente… Ma no sa che nella smorfia 71 significa omm ‘e’ mmerda!!! IL CIALTRONE CI È CASCATOLa foto come chiunque dotato di occhi può notare è chiaramente un falso, falso che gira da tre anni, e che era già stato sbufalato dai colleghi di Bufale.net all’epoca. Laconsegnata a, infatti, era priva di numero. Qual è il concetto che non è chiaro a tutti? Che anche se porta acqua al proprio mulino, anche se fa ridere i propri follower, diffondere disinformazione è sempre sbagliato. Che sia la battuta su ...

Salvini e la maglia del Napoli Butac

