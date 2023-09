Salvini e il fronte unito della maggioranza | “Aiutare i redditi bassi”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il vicepremier Matteoè categorico sullaper la manovra. La sfida dell’autunno del Governo parte dal sostegno al caro bollette, caro benzina e provvedimenti contro le baby gang.sulla manovraparte dall’obiettivo prioritario di. Il primo momento di confronto è atteso in giornata, quando L'articolo proviene da Il Difforme.

C'è una maledetta asticella e bisogna superarla abbassandosi gradualmentein avanti e ...che Forza Italia di Antonio Tajani è nella broda dell'interludio post Cav e che la Lega di Matteo......dello scorso anno il governo Draghi fu costretto a difendere l'immagine dell'Italia diall'... Fu l'allora Ministro dell'Interno Matteo, infatti, a lanciare cinque anni fa la nuova fase ...È sempre più palese come, nel Carroccio, Matteocontinui a parlare alla pancia della gente, ... Il ministro dei Trasporti: l'obiettivo è riaprire il Fréjus prima possibile anche se è sul...

Il duello infinito tra Tajani e Salvini: l’ultimo fronte è la castrazione chimica la Repubblica

Sono le voci che si sentono in Forza Italia e nella Lega a firma di Antonio Tajani e Matteo Salvini, i due leader nonché vicepremier che si sono fin qui distinti per una costante battagliare su temi ...ROMA - Cna Costruzioni e Confartigianato Anaepa hanno inviato una lettera al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per esprimere la preoccupazione dell ...