Salpingectomia | la rimozione chirurgica di una o entrambe le tube di Falloppio

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ledi(dette anche salpingi), insieme alla vagina, alla cervice, all’utero e alle ovaie, costituisce l’apparato genitale femminile. In modo particolare ledi, come riportato dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, hanno uno scopo prevalentemente riproduttivo in quanto raccolgono la cellula uovo rilasciata dall’ovaio e lo spermatozoo, consentendo la fecondazione e favorendo quindi il passaggio verso l’utero per l’eventuale impianto. Può rendersi necessario, non solo per questioni legate alla fertilità, ladi una oledi. Tale procedura prende il nome die ha conseguenze serie e definitive che è doveroso conoscere. ...