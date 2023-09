Salpingectomia | la rimozione chirurgica di una o entrambe le tube di Falloppio

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ledi(dette anche salpingi), insieme alla vagina, alla cervice, all’utero e alle ovaie, costituisce l’apparato genitale femminile. In modo particolare ledi, come riportato dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, hanno uno scopo prevalentemente riproduttivo in quanto raccolgono la cellula uovo rilasciata dall’ovaio e lo spermatozoo, consentendo la fecondazione e favorendo quindi il passaggio verso l’utero per l’eventuale impianto. Può rendersi necessario, non solo per questioni legate alla fertilità, ladi una oledi. Tale procedura prende il nome die ha conseguenze serie e definitive che è doveroso conoscere. ...

... dopo la bionda tocca alla mora! Tutte le nuove foto verità - esclusivo COME STA ORA - Lì, spiega, si è dovuta sottoporre a unabilaterale, che comporta ladi entrambe le ...significa ladelle tube di Falloppio. 'Ho realizzato che, anche se non erano e non sono in programma in questo momento della mia vita, comunque non posso più avere figli ...Francesca De André operata d'urgenza: "Non potrò più avere figli naturalmente" Il racconto social dell'ex gieffina, sottoposta a un intervento dibilaterale, cioè la completadelle tube di Falloppio, per delle masse tumorali di Concetta Desando È stato un agosto di paura, quello vissuto da Francesca De André: la 33enne ...

Salpingectomia: perché e come si effettua e le conseguenze | GOL GravidanzaOnLine.it

Francesca De Andrè ha condiviso la sua recente storia, confessando di vivere un terribile momento di preoccupazione per la sua salute!Francesca De Andrè è stata ricoverata d'urgenza per una grave infezione all'utero. Dopo mesi di assenza dai social la showgirl è tornata sul web per raccontare il suo difficile momento ...