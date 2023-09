Salone del camper | le più belle case viaggianti con le migliori gomme per farle viaggiare

(Di mercoledì 6 settembre 2023)del: l'occasione per scoprire tutte le novità per chi, per le vacanze, ama poter disporre di una "casa viaggiante", magari spostandosi più volte e regalandosi così più vacanze in una. Un'...

Camper: l'occasione per scoprire tutte le novità per chi, per le vacanze, ama poter disporre di una "casa viaggiante", magari spostandosi più volte e regalandosi così più vacanze in una. Un'...... JUNIOR : Maestrini Michele - ASD Pedale Cossatese MASTER 1: Patrucco Andrea - ASD Team Valle... Cagnone Marco - ASD Pedale Cossatese MASTER 5: Bertinotti Stefano - ASD Bilake MASTER 6:...Anche quest'anno la Regione sarà alinternazionalebiologico e naturale di Bologna con uno stand istituzionale (Padiglione 30 B5 - C6) che promuove le produzioni di qualità regionali, in ...

Apre il Salone del'Auto di Monaco IAA 2023: c'è anche la Volkswagen Golf GTI elettrica - News Automoto.it

Dopo l'anteprima nazionale di sabato scorso a Piacenza, quando ha raccolto un grande successo, il cortometraggio "Seventyfive bmp" inizia il suo viaggio in tutto il Paese per sensibilizzare sulla dona ..."La Calabria in vetrina al "Sana", il salone internazionale del biologico e del naturale in programma a Bologna da domani a sabato. Saranno diverse le aziende calabresi alla fiera bolognese, una delle ...