Salario minimo | sindacati contrari se c' è la sinistra al governo | a favore quando il premier è Meloni

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Uno dei cavalli di battaglia delle odierne sinistre fucsia neoliberali è la richiesta del, contro ildella destra bluette neoliberale di Giorgia. Una richiesta sacrosanta, mi permetto di aggiungere: un punto di partenza e non di arrivo per la tutela dei diritti dei lavo

Quali sono le novità su salari minimi attese a Settembre, insieme ad altre tante modifiche previste per tutti stipendi Ilrappresenta l'importo di retribuzione minima da garantire per legge a tutti i lavoratori sotto il quale non è possibile scendere. I minimi retributivi in Italia vengono stabiliti dai ...C'è il sostegno popolare, c'è una convergenza tra sindacati e imprenditori, perché il governo è ...Cioè: lotta al precariato e ai contratti pirata, avanti con il. L'OPPOSIZIONE INTERNA CRESCE Ha cominciato il senatore Alessandro Alfieri, esponente della neonata minoranza di " ...

Salario minimo, il Tar boccia l’Ispettorato del Lavoro: non può decidere Corriere della Sera

Sono diverse le novità possibili per i salari minimi in Italia ma si attendono modifiche anche per gli importi di tutti gli altri stipendi ...Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Il Cnel era già stato ascoltato in commissione sul salario minimo, la sua opinione l’ha già espressa. Ma cos’è Una melina Chiedo a Meloni: è una cosa da governo serio “.