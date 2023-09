Salah in Arabia entrerebbe in un mondo che ha cercato sempre di evitare The Athletic

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nei giorni conclusivi di mercato si è parlato di un possibile trasferimento diinSaudita, ma il Liverpool ha rispedito l’offerta al mittente. Thescrive: “Mohamednon prenderebbe mai in considerazione un futuro professionale inSaudita se il suo contratto non scadesse tra due anni. Quindi, non sarà diverso da chiunque altro, solo che in questo caso sarà finanziato da uno stato alla ricerca di credibilità. Il denaro saudita è disponibile solo a causa delle sollecitazioni delle classi politiche del paese. Queste figure, tra le più influenti nelarabo, stanno contribuendo a trasformare il panorama calcistico. Anche seè popolare in Egitto, non ha mai dominato la scena calcistica nazionale, perché né Al Ahly né Zamalek (le ...