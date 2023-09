Sainz | perché l’orologio che gli hanno rubato è il preferito dagli sportivi

(Di mercoledì 6 settembre 2023)chetentato di rubare al pilota della Ferrari, Carlos, è ildegli: ecco il motivo Carlos, driver della Ferrari, non dimenticherà facilmente il weekend… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ho tolto il post precedentedalle reazioni ho visto che sviava il senso del mio ragionamento'... "Non si gira con un orologio da 500mila euro!": Tiziana Ferrario, pippone moralista controNon c'è solo il caso di Carlos, il pilota della Ferrari che dopo il Gp di Monza è stato ... 'Un'immigrazione incontrollata può portare al disagio e alla violenza, non possiamo più dirlo...Alla fine a spuntarla è stata, autore della pole position al sabato, con Leclerc che davanti ... Non possiamo ovviamente sempre dire la verità,corriamo il rischio che ci si possa ritorcere ...