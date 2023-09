Saelemaekers | «Via dal Milan dopo l’esonero di Maldini | altrimenti sarei rimasto»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Oggi il Bologna ha presentato in conferenza stampa il suo nuovo acquisto estivo, Alexis, arrivato dalin prestito con diritto di riscatto.ha spiegato l’addio alcitandodi Paolocome elemento determinante che lo ha spinto a lasciare il club rossonero.ha dichiarato: «Non c’era intenzione di andarmene prima che se ne andasseil suo addio ci sono stati un po’ di cambiamenti e io ho preso la decisione di cercare un’altra opportunità in accordo con la società».ha quindi spiegato per quale motivo ha scelto il Bologna di Thago Motta: «Sono venuto qua perché ho sentito grande fiducia da parte del mister e della società. ...