Saelemaekers | «Al Milan senza Maldini è cambiato tutto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Alexis, nuovo attaccante del Bologna, ha parlato del suo addio al. Tutti i dettagli in merito Alexisha parlato nella conferenza stampa di presentazione al Bologna. LE PAROLE – «Addio al? Prima che se ne andassenon c’era l’idea della mia partenza, ma quando è andato via lui ci sono stati alcuni cambiamenti in società e io ho preso la mia decisione con la volontà di cercare un’altra opportunità. Sono contento di essere qui oggi. Perché Bologna? Mi ha chiamato il mister dopo una conversazione con il mio procuratore. Una discussione con un allenatore come Motta non l’ho mai avuta nella mia vita: mi ha subito fatto venire voglia di venire qui. Successivamente ho avuto una chiamata anche con il Direttore e anche da parte sua ho sentito tanta fiducia. ...