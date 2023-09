Sabalenka-Zheng oggi in tv | orario | canale e diretta streaming quarti US Open 2023

(Di mercoledì 6 settembre 2023) ArynaaffronteràQinwen neidi finale degli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. La bielorussa ha festeggiato la conquista della prima posizione nella classifica WTA con un successo netto e senza appello contro la russa Kasatkina negli ottavi, mentre la cinese in queste due settimane newyorkese ha mostrato tutto il talento e le potenzialità di cui è dotata. Dominata Jabeur nel turno precedene, ora la giovane tennista allieva di coach Fissette cerca la sua prima, storica, semifinale Slam. Una cosa è certa, non mancherà la potenza in questa sfida tra due giocatrici in grado di colpire la pallina a velocità decisamente sostenute. Si stratta del primo scontro diretto tra le due. SEGUI LA ...

