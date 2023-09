Ryder Cup | da Djokovic a Shevchenko | ecco l’All Star Match

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Celebrità il prossimo 27 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Roma Da Novak, tennista più vincente nella storia dei tornei del Grande Slam, ad Andriy, Pallone d’Oro nel 2004. Da Carlos Sainz, pilota della Ferrari, a Gareth Bale, vincitore di cinque Uefa Champions League con il Real Madrid. Passando per Leonardo Fioravanti, surfista italiano che si è già qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024, e Kathryn Newton, attrice hollywoodiana. Senza dimenticare altri personaggi dello sport, anche del mondo paralimpico, del cinema e dello spettacolo. È un vero e proprio ‘All’ quello che andrà in scena mercoledì 27 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Roma e precederà la 44esima edizione dellaCup. Uno show che vedrà sfidarsi il ‘Team Monty’, ...

È un vero e proprio 'All Star Match' quello che andrà in scena mercoledì 27 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Roma e precederà la 44esima edizione della. Uno show che vedrà ...È un vero e proprio 'All Star Match' quello che andrà in scena mercoledì 27 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Roma e precederà la 44esima edizione della. Uno show che vedrà ...Novak Djokovic, Gareth Bale, Andriy Shevchenko, Carlos Sainz e Leonardo Fioravanti sono tra i protagonisti annunciati dell'All Star Match della2023 di Roma . Così come apprende l'Ansa mercoledì 27 settembre si terrà il consueto appuntamento di golf e al Marco Simone Golf & Country Club sarà parata di stelle dello sport che si ...

Golf: Ryder Cup, All Star Match con Djokovic e Shevchenko Agenzia ANSA

Campioni dello sport come Novak Djokovic, Gareth Bale, Andriy Shevchenko, Carlos Sainz e Leonardo Fioravanti, saranno tra i protagonisti dell'All Star Match della Ryder Cup. Lo apprende l'ANSA. Lo ...È un vero e proprio 'All Star Match' quello che andrà in scena mercoledì 27 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Roma e precederà la 44esima edizione della Ryder Cup. Uno show che vedrà ...