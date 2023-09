Rugby | Mondiali 2023 | le favorite Irlanda in pole | riuscirà a interrompere il monopolio dell’Emisfero Australe dopo 20 anni?

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Inizia venerdì prossimo laWorld Cupin Francia e per oltre un mese e mezzo le 20 nazionali più forti al mondo si giocheranno la possibilità di alzare la Coppa del Mondo. Campione in carica è il Sudafrica, ma le pretendenti possono essere tante. Vediamo quali sono le, iniziando girone per girone e, poi, capendo chi può arrivare fino in fondo. Nella pool A il destino sembra già scritto, con i padroni di casa della Francia e gli All Blacks favoritissimi per il passaggio del turno. Outsider spera di esserlo l’Italia, mentre Namibia e Uruguay appaiono vittime sacrificali. Nella pool B, invece,sono sicuramente l’, prima nel ranking mondiale e vincitrice dell’ultimo Sei Nazioni, e il Sudafrica. Outsider la Scozia, ma sulla carta con pochissime chance, mentre non si può ...

Le squadre favorite e i giocatori da osservare La Coppa del Mondo 2023 arriva in un momento particolare per ilinternazionale. Dopo anni di gerarchie ben delineate, l'equilibrio regna sovrano e ..., il girone dell'Italia e la formula .: le partite dell'Italia e dove vederle ., il girone dell'Italia e la formula. Sabato 9 settembre comincia l'...Venerdì 8 settembre 2023 inizieranno idi2023 . Questo torneo attesissimo da tutti gli appassionati debutta con un incontro pazzesco: Francia - Nuova Zelanda. Puoi seguire questa e tutte le altre partite in diretta ...

Sebbene la Coppa del Mondo 2023 di rugby sia in programma in Francia da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre, l'Italia giocherà in terra transalpina le gare della prima fase a gironi tra sabato 9 s ...Che possono essere gli All Blacks, come succederà agli azzurri il 29 settembre nella Coppa del mondo di rugby o, come è capitato ieri al Poz, gli Stati Uniti del basket. O Djokovic o Alcaraz nel ...