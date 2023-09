Rugby | Mondiali 2023 | Innocenti “Puntiamo ai quarti Crowley non è esonerato”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Mancano pochi giorni all’inizio dellaWorld Cup e ieri a Milano Sky ha presentato le novità dell’emittente satellitare in vista dei, che andranno totalmente in diretta sui suoi canali sport. E tra gli ospiti c’era anche il presidente federale Marzio, che a fine conferenza si è fermato a parlare con OA Sport per sottolineare gli obiettivi azzurri. “Da questo Mondiale mi aspetto quello che sino a ora mi aspettavo. La preparazione è stata molto buona, le partite di warm-up hanno dato indicazioni molto interessanti. Vinciamo le partite che dobbiamo vincere, ma abbiamo giocato alla pari anche con l’Irlanda. Ora il primo passaggio sono le prime due partite (con Namibia e Uruguay, ndr.), perché vincendole saremmo già qualificati al prossimo Mondiale, ma non saranno facilissime. L’Uruguay è una buonissima squadra e non ...

