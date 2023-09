Rugby femminile | le convocate dell’Italia in vista del Test Match col Giappone

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La Nazionale italiana disi appresta ad affrontare ilnelin programma sabato 30 settembre (orario da definire) allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma: le azzurre saranno in raduno dal 15 al 17 settembre, sempre a Parma. Sono 26 le atlete, alle quali si aggiungono 4 invitate: ildi fine mese precederà la partenza delle azzurre per il Sudafrica, dove ad ottobre si giocherà la prima edizione della seconda divisione del WorldWomen’s XV. Nelle tre sfide in programma tra Stellenbosch e Cape Town l’Italia affronterà proprio ilvenerdì 13, poi il Sudafrica padrone di casa venerdì 20, ed infine gli Stati Uniti sabato 28. La vincitrice del torneo sarà ...

... la prima il 23 settembre all'Athlone Stadium di Cape Town contro il Sudafrica XV, la seconda a Limerick, in Irlanda, la settimana successiva, contro la selezionedi Munster.L'Italiapoi partirà per il WorldWomen's XV ROMA - La Nazionale italianadisi riunirà dal 15 al 17 settembre a Parma, in vista del test match del 30 settembre contro il Giappone, che precede la partenza delle azzurre per il Sudafrica, dove disputeranno la ...There are no translations available. La Nazionale Italianadisi riunirà dal 15 al 17 settembre a Parma, in vista del test match del 30 settembre contro il Giappone, che precede la partenza delle Azzurre per il Sudafrica, dove disputeranno la ...

Rugby - Italia Femminile: le convocate del raduno di settembre a ... OnRugby

L'Italia femminile poi partirà per il World Rugby Women's XV ROMA (ITALPRESS) - La Nazionale italiana femminile di rugby si riunirà dal 15 al 17 settembre a Parma, in vista del test match del 30 ...Ogni giorno gli inviati di Sky in Francia racconteranno l'avvicinamento alle sfide degli Azzurri con collegamenti live.