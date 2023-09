Rudi Garcia Cerca il Riscatto | Come il Napoli si Sta Preparando per il Genoa

(Di mercoledì 6 settembre 2023)e ilno di rimettersi in pista dopo la sconfitta contro la Lazio. Ecco i dettagli dell’allenamento e delle strategie tattiche in vista della partita contro il. CALCIO- Dopo la sconfitta delcontro la Lazio, l’attenzione è ora rivolta alil tecnicointende guidare la squadra alla vittoria nel prossimo incontro contro il. Mentre molti giocatori sono assenti a causa degli impegni con le rispettive nazionali,sta lavorando con l’organico ridotto per prepararsi al meglio per la ripresa della Serie A. Secondo Giorno di Lavoro Intensoe la sua squadra sono nel secondo giorno di lavoro al Konami ...

Raspadori: Spalletti lo vede punta,esterno. Intanto si aspetta Scamacca… La scelta di provare Raspadori come punta è chiara: la capacità dell'attaccante di crearsi gli spazi e di ...Ultime news SSC Napoli - Lele Adani ha parlato alla Bobo Tv del Napoli di, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 : 'Io penso che il Napoli possa vincere lo scudetto, eh. Non voglio dire cheè sbagliato. Ma dobbiamo dire che il Napoli è diverso, ...Calciomercato SSC Napoli - " In uscita invece credo che andranno via Lozano e Demme , che sono in fase di trattativa per uscire" : è statolo scorso primo settembre a proferire tali parole. Solo che mentre Lozano era già in viaggio verso Eindhoven, il tedesco aspettava di conoscere il suo destino, che il mister ha voluto ...

Gazzetta - Garcia ha le idee chiare: questa la sua missione durante la sosta Tutto Napoli

Il neoacquisto Natan, sbarcato in Campania per sostituire il coreano, avrà tempo per inserirsi al meglio negli schemi di Rudi Garcia, che molto presto potrebbe cambiare la gestione del brasiliano e la ...Lele Adani, ex difensore dell'Inter e attuale opinionista Rai, analizza il cambiamento stilistico e tattico del Napoli sotto la guida di Rudi Garcia.