Ruba bottiglie di liquore per due volte | arrestato nel Napoletano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer duenell’arco di appena tre giorni sarebbe entrato in un supermercato di Sorrento (Napoli) perredi, nascoste all’interno di uno zaino per non essere notato alle casse. Per questo motivo, presso il carcere di Poggioreale a Napoli, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un cittadino di origini georgiane di 22 anni. L’uomo è accusato di due furti aggravati avvenuti l’8 e il 10 maggio scorsi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il ventiduenne, sarebbe entrato all’interno di un supermercato a Sorrento e si sarebbe impossessato didi...

400 euro di liquori, nascondendo la refurtiva in uno zaino. I carabinieri di Sorrento hanno ... al fine di trarne profitto, con un mezzo fraudolento si sarebbe impossessato didi liquore (...L'uomo entrato nel supermercato con uno zaino in spalla ha introdotto all'interno dello stesso numerosedi liquore per un valore di oltre 100 euro. Seppure notato dal personale di vigilanza ...... prima non ha saputo giustificare la propria presenza in quei luoghi, poi ha ammesso di essersi introdotto all'interno dell'esercizio commerciale per effettuare il furto di alcunedi ...

