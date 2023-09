Romantica | minimale | floreale o scenografica | diventa protagonista dei look e delle occasioni più eleganti

Leggi su amica

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Durante la stagione autunnale, per partecipare a un matrimonio le camicie donnasono l’idea più azzeccata da sfruttare. Renderle protagoniste degli outfit da cerimonia è la mossa strategica da fare per andare sul sicuro. Perché possono essere riutilizzate infinite volte sperimentando nuovi abbinamenti. E perché danno la possibilità di giocare con forme e colori. Che spaziano tra quelle classiche e maschili della button down fino alle fantasiose bluse con fiocco al collo o dai volumi inediti. Quale modello scegliere. Le possibilità sono quasi infinite. L’unica regola da non trascurare è quella di evitare il bianco e le sfumature a lui vicine ai matrimoni per non interferire con l’abito della sposa. Optando per nuance pastello oppure su colori brillanti. Il resto lo fanno gli abbinamenti. Con gonne lunghe o al ginocchio, con pantaloni diritti o ampi. Giocando ...