Roma | la panchina di Mou inizia a traballare dopo tre giornate Lo Special One che non mangia il panettone

EMPOLI L'Empoli riparte nuovamente con Paolo Zanetti in, ma senza tre pilastri delle ultime ... Jose' Mourinho L'allenatore della, Josè Mourinho , ha risposto ad alcune domande sulle partite più importanti gestite dallain Europa sull'account ufficiale TikTok di Sky Sport ed ha ...

Roma-Milan, le probabili formazioni: Lukaku e Dybala partono dalla panchina Sky Sport

La stagione della Roma è iniziata come peggio non si poteva ... la prima vera crisi tecnica e di risultati da quando Josè Mourinho si è seduto sulla panchina giallorossa. Adesso con la sosta per gli ...Scopri le quote dell'esonero o delle dimissioni di José Mourinho: inizio da incubo per lo Special One sulla panchina della Roma ...