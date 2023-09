Rolling Stones raccontano il nuovo album ‘Hackney Diamonds’ | in 2 brani c’è Watts

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Mick, Keith e Ronnie hanno parlato, in live streaming da Londra, deldisco in uscita il 20 ottobre Itornano sulle scene con l’uscita del loro singolo rock ‘Angry’ che arriva insieme all’annuncio del loro attesissimo, intitolatoin uscita il 20 ottobre. La notizia è stata condivisa oggi da Mick, Keith e Ronnie in occasione di uno speciale evento mediatico in diretta presso lo storico Hackney Empire, epicentro dell’arte pionieristica nell’East London da quasi 125 anni. Il lancio è stato presentato dalla star televisiva americana Jimmy Fallon e trasmesso in streaming in tutto il mondo su YouTube. L’, composto da 12 tracce, e la cui track list completa sarà rivelata a tempo debito, è stato ...