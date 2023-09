Roger Waters compie 80 anni | tra musica | impegno politico e nessuna intenzione di andare in pensione

Leggi Anche Da Eric Clapton a Susan Sarandon in difesa di: petizione per farlo esibire a Francoforte Nato il 6 settembre 1943 a Great Bookham, nel Surrey in Gran Bretagna,, autore ..." Se siete qui per ascoltare le canzoni dei Pink Floyd , ma non le mie idee politiche siete pregati di andare a f***o al bar ". Firmato. Nonostante le 80 candeline che spegne oggi 6 settembre , ha grinta da vendere, l'ex leader della band inglese più famosa del mondo. E lui, impugnando il suo basso, si è presentato così ...... nel 2015, in occasione delle celebrazioni per il 70esimo anniversario dello sbarco di Anzio, alla presenza di. Estate Fiesolana 2023 è organizzata da Prg e Music Pool unitamente al ...

Roger Waters, 80 anni tra musica e impegno politico Agenzia ANSA

Ottant'anni di musica, ma anche di impegno politico, di polemiche, di lunghe battaglie legali con gli ex compagni di band dei Pink Floyd. Roger Waters spegne oggi 80 candeline senza aver mai abbandona ...La ricorrenza viene celebrata da Sky Arte con una serata incentrata su di lui e sulla sua band.Diretto dallo stesso Waters, con Sean Evans, ad aprire l’appuntamento è lo speciale documentario-concerto ...