Rocchi | «Di Bello ha superato Juve-Bologna | sarà in campo subito»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Le parole di Gianluca, designatore degli arbitri di Serie A e B, sul futuro dell’arbitro DidopoIl designatore arbitrale di Serie A e B Gianlucaha parlato a Rds. PAROLE – «Quando un arbitro sbaglia la prima cosa è stare vicino, ma il miglior modo per recuperarlo è mandarlo inil prima possibile. Con Diho già parlato e mi sembra che abbiail problema, poi è chiaro che le scorie rimangono perchè il primo ad essere critico con se stesso è l’arbitro. Tutti abbiamo sbagliato, ma ci vuole il diritto anche di sbagliare. E’ chiaro che è difficile spiegare l’errore, ma non ho ricevuta alcuna pressione per tenerlo fuori. Gli stessi allenatori mi han detto che ho fatto bene».

