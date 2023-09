Robert Plant | magia e classe agli Arcimboldi di Milano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ci vuol poco a diventare il clone pallido di se stesso quando si ha alle spalle una storia come la sua. In fondo sarebbe bastato accettare l'idea di rifare i Led Zeppelin negli stadi con Jimmy Page e John Paul Jones. Replicare il proprio mito da anziani, si sa, è uno degli sport preferiti dei rocker d'annata. Manon è l'artista adatto per questo tipo di revival senza fine, e infatti da almeno vent'anni (fatta eccezione per una riuscita rimpatriata con gli Zep nel dicembre del 2007) ha scelto di costruire intorno a sè un nuovo universo sonoro. Nei dischi solisti e soprattutto in concerto. Dal vivopropone una visione musicale chiara e nitida, che ieri sera ha raccolto applausi e ovazioni entusiastichedi. Con lui, i Saving Grace, ovvero Oli ...

Manon è l'artista adatto per questo tipo di revival senza fine , e infatti da almeno vent'anni (fatta eccezione per una riuscita rimpatriata con gli Zep nel dicembre del 2007) ha scelto ...Da tempoha abbandonato per strada il fardello dei Led Zeppelin e percorre sentieri diversi (una volta nuovi) e quando l'attuale tragitto incrocia le strade del passato queste vengono percorse su ......originale della copertina di "Houses Of The Holy" - quinto album del gruppo pubblicato nel 1973 - si procurò le firme durante un incontro casuale con tutti i membri dei Led Zeppelin ", ...

Robert Plant atterra a Orio, ma è solo una toccata e fuga L'Eco di Bergamo

Lo splendido concerto dell'ex Led Zeppelin, un artista che ha scelto di cambiare e rinnovarsi per non diventare (come molti colleghi) il pallido clone di se stesso ...Da tempo Robert Plant ha abbandonato per strada il fardello dei Led Zeppelin e percorre sentieri diversi (una volta nuovi) e quando l’attuale tragitto incrocia le strade del passato queste vengono ...