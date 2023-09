Riva | «Buffon capodelegazione perfetto Mancini? Meglio parlare di Spalletti»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Gigi, ex attaccante edella Nazionale, ha così parlato dei cambiamenti degli azzurri Gigiha così parlato di Nazionale alla Gazzetta dello Sport. NUOVO RUOLO DI– «Ovviamente bene, per l’affetto che mi lega a lui, per il bene che gli voglio. Gigi porta entusiasmo nel clan della Nazionale. È una bellissima figura. Quello diè un ruolo che gli calza a pennello. Gli sta proprio bene. Bello vederlo in divisa.è un personaggio che, dopo aver smesso di giocare e dopo una carriera straordinaria da calciatore, non poteva assolutamente uscire da questo che è il suo mondo». LA SUA DOTE – «Il fatto di essere una persona semplice, spontanea, umana, che dice quello che pensa. Un po’ come sono io da questo punto di vista. E poi è un ...

In Nazionale, invece, arriva un importante endorsement per: 'Gigi promuove Gigi', con Gigiche ha apprezzato la scelta della Federazione. Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina ad ...Gigivarca nuovamente i cancelli di Coverciano in un`altra veste, quella di capodelegazione (contratto fino all`Europeo 2024), raccogliendo la pesante eredità di Gigie Gianluca Vialli. "...Venire a Coverciano e vedereper me era come vedere un monumento perché me l'aveva passato la ... Sul ritiro dal calcio giocatoammette: 'Non aveva senso continuare, per me era il momento ...

Italia, Riva approva Buffon: "Porta entusiasmo" Footballnews24.it

L’ex stella del Cagliari Gigi Riva ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport proprio del ruolo che ricoprirà l’ex portiere di Juventus e Parma: “Buffon in questa Nazionale è un leader e ...Gigi Buffon varca nuovamente i cancelli di Coverciano in un`altra veste, quella di capodelegazione (contratto fino all`Europeo 2024), raccogliendo la pesante eredità di Gigi Riva e Gianluca Vialli.