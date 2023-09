Riparte il ' fantacalcio' | weekend di aste in Italia

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) AGI - Il quindicenne accoltellato la settimana scorsa da un coetaneo a Ponticelli di Napoli per una lite durante un'asta delha ricordato nel modo più tragico che la nuova stagione delle squadre virtuali è ai nastri di partenza. Meno drammatiche ma sicuramente molto tese si annunciano le migliaia diche, approfittando della sosta per le Nazionali e del mercato ormai chiuso, andranno in scena in tuttanel secondodi agosto. Si stima che siano arrivati a otto milioni gli appassionati di questo gioco, nato negli anni'90 da un'idea di da Riccardo Albini che si ispirò al Fantasy Baseball (o Rotisserie) americano. Negli ultimi anni sono proliferati i siti specializzati che organizzano campionati e le app che si offrono come ausilio e riferimento per le leghe private. Qualche fantacampionato ...