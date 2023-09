Rinnovo Osimhen | Corbo | “ADL è nervoso | situazione non felice in società”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Antonioha parlato dello stallo neldicon il Napoli: De Laurentiis èe dispiaciuto per i continui rinvii. NOTIZIE CALCIO NAPOLI – “Rilevo un certo nervosismo in, che non vive un periodo”, osserva il giornalista Antonioin merito allacontrattuale di Victorcon il Napoli. L’editorialista de La Repubblica, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, ha parlato del prolungamento del nigeriano che tarda ad arrivare. “Dopo più di dieci incontri con l’agente Calenda non si è arrivati ad una firma definitiva, e vuoi che un presidente De Laurentiis non sia dispiaciuto edi questo?”, ha dichiarato ...

Anche ildel contratto diè laborioso. Questi sono aspetti che condizionano i giocatori e l'entourage il sabato o la domenica sera. Mai dimenticare che la concorrenza è ricchissima. ...Durante la sosta continuano le voci di mercato in casa Napoli con ildial centro ...Juve, in programma un incontro per ildi Gatti: il retroscena dalla Premier INGAGGI PESANTI ... La top 10 degli stipendi più alti in Serie A: Lukaku perde il trono,(per ora) è solo ...

Rinnovo Osimhen, cosa manca per l'accordo con il Napoli Today.it

Antonio Corbo ha parlato dello stallo nel rinnovo di Osimhen con il Napoli: De Laurentiis è nervoso e dispiaciuto per i continui rinvii."Rinnovo Osimhen Dopo più di dieci incontri con l’agente Calenda non si è arrivati ad una firma definitiva, e vuoi che un presidente De Laurentiis non sia dispiaciuto e nervoso di questo Poi legge o ...