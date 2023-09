Rinnovo Kvara – Ecco a chi era indirizzata la nota della SSC Napoli

...calciatore è stato impiegato per soli 21 minuti e non ci sono all'orizzonte incontri per il... Raspadori, pur non essendo un esterno puro, è diventato il primo cambio di. Il calciatore ha ...A Radio CRC nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli. ' Il comunicato del Napoli su Kvaratskhelia Solitamente si dice che le ...Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibiledel calciatore (il cui contratto scade tra ... Ma è impensabile che un calciatore comeresti a Napoli guadagnando un milione e mezzo netti, ...

Il Napoli, trattative rinnovo Kvara Contratto scade tra 4 anni Agenzia ANSA

RINNOVO KVARA NAPOLI - Tweet inequivocabile del Napoli che ha voluto con forza allontanare le voci riguardanti una trattativa per il rinnovo di ..."Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha ...