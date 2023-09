Rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione | è il caso di fare chiarezza

(Di mercoledì 6 settembre 2023) I conservatori, con Forza Italia in testa, non hanno mai amato il pubblico impiego e i servizi pubblici rivolti gratuitamente a tutti. Meno stato e più mercato è il loro motto ormai logoro. Così anche i conservatori di sinistra, i renziani di ogni forma per fortuna ora emarginati. La scarsa considerazione, quasi un’ostilità preconcetta, nei confronti dellaha raggiunto la sua punta più alta con il blocco degli stipendi e della progressione economica per il pubblico impego nel quarto Governo Berlusconi del 2010, ministro dell’economia Giulio Tremonti. Ragioni emergenziali di finanza, si diceva allora. Sta di fatto che l’ingiusto blocco, costato più di trenta miliardi ai dipendenti pubblici e prorogato poi anche dal governo Renzi, che peraltro risorse ne aveva visto il bonus fiscale concesso, è stato ...

Un accordo significativo quello tra Infodrive e Orlandina Basket Grazie aldell'accordo, infatti, un'eccellenza imprenditoriale del territorio e leader nel camposervizi automotive, abbinerà il proprio marchio al nome del club anche per la stagione 2023/24. ...Questa la dura nota pubblicata ieri dal Napoli in merito alla trattativa per ildel ... stiamo parlando di uno che ha i numeripiù grandi del calcio, che farà la storia' e anche: 'Kvara ha ...... le prime paginequotidiani sportivi di oggi sono dedicate al bilancio delle prime tre giornate ... Il Corriere dello Sport accende i riflettori suldi Inzaghi con l'Inter: ' Per la stella '. ...

Medici, rinnovo contratto collettivo. Trattativa ripresa: aumenti e ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Sul Corriere del Mezzogiorno si scrive della trattativa molto lunga per il rinnovo di Victor Osimhen. Non sono bastati due mesi di incontri e di mercato per risolvere alcuni casi spinosi che tengono ...La prossima release major del robottino verde è stata posticipata: si attendeva per agosto, poi per fine settembre, ma sembra che non arriverà prima del 4 ottobre ...