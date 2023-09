Riforma pensioni | Durigon | Ok Quota 103 | 41 +62 anni | opzione donna NO | meglio ristoro

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Non paiono giungere notizie particolarmente conformarti per le donne che speravano nell’incontro tra Governo e sindacati di ieri, 5 settembre, i sindacati non si dicono soddisfatti dell’incontro, nel prossimo articolo pubblicherà le dichiarazioni che ci ha riasciato Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, nel mentre riportiamo l’intervista radiofonica, la trascriviamo per chi non avesse avuto modo di ascoltarla, che ieri é stata rilasciata dal sottosegretario al Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, Claudio, a Radio 24.2023, Ok103,non convince,optare su unad hoc Il collega intervistandosu Radio24 ha chiesto le intenzioni del Governo ...