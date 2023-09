Ricarica di settembre Carta Acquisti | quando arriva l’accredito?

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Lameglio conosciuta come Social Card è un aiuto bimestrale concesso dallo Stato alle famiglie con figli minori minori di 3 anni o agli over 65 in particolari condizioni. Andiamo a scoprire nelle prossime righeper il mese corrente dovrebbere la. Credit foto: MEF In realtà questa misura non segue un calendario ben definito, ogni mese l’INPS comunica la forbice di giorni nei quali bisogna aspettarsela. Laè una misura dedicata a chi ha un ISEE non superiore a € 7.640,18 ed è principalmente destinata a chi ha figli a carico con età non superiore ai 3 anni e agli over 65 che con cadenza bimestrale percepiscono, sull’appositarilasciata da Poste italiane unada ...