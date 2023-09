Riapre la scuola di Pacevecchia | Mastella | “Impegni mantenuti | struttura riqualificata e adeguata”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il diciotto settembre riaprirà ladiglie rispettato il timing del cronoprogramma, gli studenti potranno tornare in unacompletamenteagli standard di sicurezza più moderni”, è quanto annunciano in una nota il sindaco di Benevento Clemente, l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello e il consigliere delegato all’Istruzione Francesco Farese. “I bambini dell’asilo di Cretarossa, dove sono in corso lavori la cui conclusione è prevista (salvo imprevisti) entro la fine dell’anno solare, si sposteranno presso ladi Capodimonte, dove l’inizio delle attività scolastiche è programmato per giovedì ventuno settembre”, ...