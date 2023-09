Retromarcia con figuraccia sugli F16 all' Ucraina

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 settembre 2023) I vertici dell'Esercito belga ritengono che i velivoli F-16 in loro possesso siano in cattive condizioni e non possano essere inviati in. Lo ha dichiarato lunedì scorso alla testata De Standaard il tenente Frédéric Goetynck: “Non è che non vogliamo fornirli, ma quando i nostri velivoli saranno dismessi saranno anche logori; avranno già volato così tante ore che la loro struttura sarà usurata e non possiamo inviare inunità che non potrebbero utilizzare”. In realtà il primo ministro belga Alexander De Croo aveva già fatto sapere, nel febbraio scorso, che Bruxelles non avrebbe fornito gli aerei da combattimento a Kiev, e ciò era stato riconfermato nel maggio scorso dal ministro della Difesa belga Ludivine Dedonder. "Il Belgio ha già inviato inarmi automatiche, veicoli blindati Lynx e più di 200 camion Volvo, ...