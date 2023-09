... è il piùobelisco egizio esistente a Roma, nonché il più ...'imperatore Domiziano lo fece trasportare a Roma per decorare il ...'obelisco vennee dedicato come monumento ...... il trionfo di "One Night Only Venezia", la sfilata di alta moda di Giorgio Armani andata in scena nella serata di sabato 2 settembre all'Arsenale,complesso, oggi, di cantieri ...- - >'altare di San'Antonio nella chiesa di Lavariano.'...- friendly Una benefattrice permette di restaurare...

Restaurato l'antico mulino di Viale Volontari della Libertà Udine20 2020